После отказа от Украины: скандальный гимнаст сделал заявление о возвращении

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже Илья Ковтун официально готовится к своему первому международному старту под хорватским флагом. Дебют 22-летнего уроженца Черкасс состоится в августе на континентальном первенстве в Загребе.

В прошлом году гимнаст покинул состав сборной Украины и получил гражданство Хорватии. После этого он был вынужден пройти обязательный годовой карантин, установленный Международной федерацией гимнастики, пишет 24 Канал.

Когда Ковтун сможет выступать на соревнованиях?

В интервью хорватскому изданию Jutarnji List спортсмен назвал предстоящие соревнования грандиозным камбэком.

Я не выступал на большой арене два года, и это для меня большое возвращение. У меня была небольшая травма, разрыв мышцы на ноге, но, слава Богу, сейчас все прекрасно, зажило. Моя любимая дисциплина? Конечно, это опорный прыжок, но к чемпионату Европы также появятся вольные упражнения, конь и перекладина,

– сказал Ковтун.

Что известно об Илье Ковтуне?

Серебряный призер чемпионата мира 2023 года и бронзовый призер ЧМ-2021.

В июле 2025 года Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики официально разрешил ему сменить спортивное гражданство с украинской сборной на хорватское. Сам спортсмен в комментариях хорватским медиа подтвердил, что уже получил паспорт и удостоверение личности Хорватии, отметив: "Теперь пути назад нет".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ковтун переехал в Хорватию, где с тех пор постоянно живет и тренируется.