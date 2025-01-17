Ковтун подал документы на смену гражданства: за какую сборную будет выступать украинец

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Ковтун принял окончательное решение о смене гражданства. Гимнаст в будущем будет выступать под другим флагом.

Украинский гимнаст Илья Ковтун вместе со своим тренером Ириной Горбачевой подали документы на получение паспортов Хорватии. Об этом сообщило издание Sportske novosti, пишет 24 Канал.

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Окончательный выбор Ковтуна

Хорватское издание в своей публикации ссылается на слова тренера сборной Хорватии Владимира Мадаревича.

Серебряный призер Олимпиады-2024 в составе сборной Украины, который последние три года проживает в Хорватии, подал документы на получение гражданства. Аналогичную процедуру осуществила его тренер Ирина Горбачева.

Хорватская федерация спортивной гимнастики мгновенно отреагировала на инициативу гимнаста и тренера. Они будут активно помогать Ковтуну и Горбачевой с получением гражданства Хорватии.

Важно! Ковтун сможет дебютировать за сборную Хорватии в сезоне 2025, если Украина даст спортсмену зеленый свет. В противном случае гимнаст пропустит чемпионат Европы и мира в этом сезоне.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, а также президент НОК Украины Вадим Гутцайт разговаривали с Ильей Ковтуном и Ириной Горбачевой. Функционеры обещали решить все финансовые вопросы, а также разногласия с руководством украинской федерации. Однако, как видим, гимнаст и его тренер сделали свой выбор в пользу Хорватии. Это большая потеря спортивной гимнастики Украины.