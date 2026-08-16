Мадридцы провели последнюю репетицию перед стартом нового сезона чемпионата Испании. Матч в Гельзенкирхене запомнился не только уверенной победой "сливочных", но и историческим моментом для украинского футбола, сообщает 24 Канал.

Волошин заменил Лунина

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью задействовал в контрольном матче сразу трех вратарей. Тибо Куртуа начал матч в стартовом составе, после перерыва его сменил Андрей Лунин, а на 87-й минуте на поле вышел Илья Волошин.

Для 19-летнего украинца это был дебют за первую команду мадридского гранда. Символично, что Волошин сменил именно своего земляка Лунина, который успел провести второй тайм и совершить три сейва.

Молодому вратарю оставалось отыграть всего несколько минут, однако он помог команде сохранить свои ворота "сухими". Таким образом, сразу два украинца приняли участие в победе "Реала".

Кто такой Илья Волошин

Волошин находится в системе мадридского клуба с 2024 года. Украинец выступал за команду U-19 и в прошлом сезоне вместе с ней выиграл Юношескую лигу УЕФА, сыграв в турнире пять матчей.

Отдельно обращают на себя внимание физические данные голкипера: его рост составляет 202 сантиметра, благодаря чему Волошин является самым высоким футболистом "Реала". Ранее мадридцы продлили контракт с украинцем до лета 2029 года.

Сам матч завершился уверенной победой "Реала" – 3:0. Голами отличились Килиан Мбаппе, Дин Хейсен и Карлос Эспи.