Тренер ПСЖ оценил дебют Забарного во Франции
- Илья Забарный дебютировал в составе ПСЖ в матче против Нанта, где команда одержала победу 1:0.
- Тренер ПСЖ Луис Энрике выразил удовлетворение выступлением Забарного и считает, что новые футболисты улучшат команду.
- В дебютном матче Забарный показал высокий уровень игры с 95% точных передач и успешными действиями в защите.
В воскресенье, 17 августа, Илья Забарный дебютировал в составе ПСЖ. Произошло это в выездном матче первого тура чемпионата Франции против Нанта.
Украинец провел полный поединок и помог своей команде одержать победу со счетом 1:0. Это событие прокомментировал наставник парижского клуба Луис Энрике, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.
Что сказал Энрике о дебюте Забарного?
Он оценил стартовую игру своей команды и высказался о дебюте Ильи Забарного. Испанский специалист остался доволен выступлением 22-летнего украинского футболиста:
"Если мне нужно оценить своих игроков, я считаю, что мы провели качественный поединок. Наша задача – улучшать футболистов как индивидуально, так и коллективно. Это моя цель как главного тренера. Это важнее, чем их физическое состояние. Футболисты, которых мы подписали во время летнего трансферного окна, принесут много пользы в новом сезоне.
И Забарный, и Люка Шевалье сыграли на самом высоком уровне. Мы хорошо их знаем и считаем, что они улучшат нашу команду. Это был их первый матч, поэтому мы спокойны и уверены в своих силах. После прихода Забарного и Шевалье у нас появилось больше вариантов. Мы будем стараться становиться лучше".
Справка. В дебютном матче Илья Забарный 71 раз прикоснулся к мячу. Он отдал 95% точных передач, выиграл два единоборства из четырех, дважды успешно пошел в подкат, а также допустил пять потерь.
Напомним, что накануне появились слухи, что украинец нашел общий язык с россиянином Матвеем Сафоновым и они вроде бы стали приятелями. Эту информацию уже прокомментировала жена Ильи Забарного.