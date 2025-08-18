Українець провів повний поєдинок і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 1:0. Цю подію прокоментував наставник паризького клубу Луїс Енріке, повідомляє 24 Канал із посиланням на RMC Sport.

До теми Забарний дебютував за ПСЖ у переможному матчі проти Нанта: як зіграв українець

Що сказав Енріке про дебют Забарного?

Він оцінив стартову гру своєї команди та висловився про дебют Іллі Забарного. Іспанський фахівець залишився задоволений виступом 22-річного українського футболіста:

"Якщо мені потрібно оцінити своїх гравців, я вважаю, що ми провели якісний поєдинок. Наше завдання – покращувати футболістів як індивідуально, так і колективно. Це моя мета як головного тренера. Це важливіше, ніж їхній фізичний стан. Футболісти, яких ми підписали під час літнього трансферного вікна, принесуть багато користі в новому сезоні.

І Забарний, і Люка Шевальє зіграли на найвищому рівні. Ми добре їх знаємо та вважаємо, що вони покращать нашу команду. Це був їх перший матч, тому ми спокійні та впевнені у своїх силах. Після приходу Забарного та Шевальє у нас з'явилося більше варіантів. Ми будемо намагатись ставати краще".

Довідка. В дебютному матчі Ілля Забарний 71 раз доторкнувся до м’яча. Він віддав 95% точних передач, виграв два єдиноборства з чотирьох, двічі успішно пішов у підкат, а також допустив п'ять втрат.

Нагадаємо, що напередодні з'явилися чутки, що українець знайшов спільну мову з росіянином Матвієм Сафоновим і вони начебто стали приятелями. Цю інформацію вже прокоментувала дружина Іллі Забарного.