ПСЖ принял решение расстаться с Забарным

ПСЖ рассматривает возможность продажи Ильи Забарного уже этой зимой. Украинским защитником интересуются сразу несколько клубов АПЛ.

Французский гранд разочаровался в выступлениях украинца в этом сезоне. Парижане уже готовятся к поиску нового клуба для 24-летнего центрального защитника, сообщает Foot Parisien.

Забарный может покинуть ПСЖ уже зимой

По информации источника, руководство и тренерский штаб ПСЖ больше не рассчитывают на Илью Забарного. Клуб готов рассмотреть предложения по трансферу украинского футболиста во время зимнего трансферного окна.

При этом парижане, вероятно, попытаются вернуть значительную часть средств, потраченных на приобретение защитника. Летом 2023 года ПСЖ заплатил Борнмуту за Забарного около 63 миллионов евро.

Ситуация контрастирует с первым сезоном украинца во Франции. В прошлом сезоне Забарный был вторым футболистом ПСЖ по количеству игрового времени в чемпионате Франции.

В текущем сезоне роль украинца существенно изменилась. Он лишь дважды выходил на поле в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

Куда может перейти украинец

Несмотря на проблемы в Париже, Забарный не остался без внимания на трансферном рынке. Интерес к украинскому центральному защитнику сохраняют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги.

Среди потенциальных претендентов называют Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Отдельно упоминается связь с бывшим клубом Забарного – Борнмутом, где работал нынешний наставник Ливерпуля Андони Ираола.

Дополнительным фактором могут стать последние матчи Забарного за сборную Украины. В матчах Лиги наций против Венгрии и Северной Ирландии защитник допустил несколько ошибок.

Всего за парижан Илья Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и забил один гол.