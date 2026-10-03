Французький гранд розчарувався у виступах українця цього сезону. Парижани вже готуються до пошуку нового клубу для 24-річного центрбека, повідомляє Foot Parisien.

Забарний може залишити ПСЖ уже взимку

За інформацією джерела, керівництво та тренерський штаб ПСЖ більше не розраховують на Іллю Забарного. Клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу українського футболіста під час зимового трансферного вікна.

При цьому парижани, ймовірно, спробують повернути значну частину коштів, які витратили на придбання захисника. Влітку 2025 року ПСЖ заплатив Борнмуту за Забарного близько 63 мільйонів євро.

Ситуація контрастує з першим сезоном українця у Франції. Минулого сезону Забарний був другим футболістом ПСЖ за кількістю ігрового часу в чемпіонаті Франції.

У поточній кампанії роль українця суттєво змінилася. Він лише двічі виходив на поле в Лізі 1 та Лізі чемпіонів.

Куди може перейти українець

Попри проблеми у Парижі, Забарний не залишився без уваги на трансферному ринку. Інтерес до українського центрбека зберігають одразу кілька клубів англійської Прем'єр-ліги.

Серед потенційних претендентів називають Ліверпуль, Арсенал та Манчестер Юнайтед. Окремо згадується зв'язок із колишнім клубом Забарного – Борнмутом, де працював нинішній наставник Ліверпуля Андоні Іраола.

Додатковим фактором можуть стати останні матчі Забарного за збірну України. У поєдинках Ліги націй проти Угорщини та Північної Ірландії захисник припустився кількох помилок.

Загалом за парижан Ілля Забарний провів 39 матчів у всіх турнірах і забив один гол.