Английские гранды готовы конкурировать с ПСЖ в борьбе за лидера сборной Украины

Илья Забарный привлек внимание немалого количества топовых клубов, показав высокий уровень игры в Борнмуте. ПСЖ главный претендент на трансфер лидера сборной Украины.

Однако два английских гранда также претендуют на центрального защитника Борнмута. Клубы с Туманного Альбиона составят серьезную конкуренцию парижанами в борьбе за украинского защитника, сообщает 24 канал со ссылкой на TBR Football.

Читайте также Лидер сборной Украины оказался в символической сборной последнего тура АПЛ

Кого заинтересовал Забарный

Сообщают, что в подписании Ильи Забарного заинтересованы Ливерпуль и Челси. Оба клуба внимательно следят за ситуацией лидера сборной Украины в Борнмуте.

Однако с другой стороны "вишни" не планируют продавать Забарного. Из-за того, что другой центральный защитник Дин Хейсен подписал контракт с Реалом и вскоре покинет клуб.

Илья Забарный доволен пребыванием в Борнмуте. Однако представители украинского защитника сообщают игроку об интересе со стороны других клубов.

К слову. В сезоне 2024/2025 Илья Забарный сыграл в 39 матчах за Борнмут во всех турнирах. На счету украинского защитника 1 голевая передача.

Ранее сообщали, что ПСЖ готов продать своего игрока, чтобы оформить трансфер Ильи Забарного.