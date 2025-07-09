Трансфер Забарного в ПСЖ на грани срыва: украинцу нашли альтернативу

Илья Забарный провел два последних сезона на очень высоком уровне. Своими выступлениями он привлек к себе внимание ряда европейских грандов, которые хотят подписать украинца уже этим летом.

Главным фаворитом на футболиста Борнмута длительное время считается ПСЖ. Однако из-за затяжных переговоров с руководством "вишен" его переход в парижский клуб может сорваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot01.

Читайте также Переговоры начаты: Цыганков может воссоединиться с партнерами по сборной в европейском клубе

Почему Забарный может не перейти в ПСЖ

По информации французского издания, действующий победитель Лиги чемпионов до сих пор не может прийти к компромиссу с Борнмутом по цене за Илью Забарного, которого хотел приобрести еще до начала Клубного чемпионата мира. Поэтому ПСЖ начал искать альтернативные варианты для усиления защиты.

Отмечается, что парижане могут переключить свое внимание на защитника Фенербахче Юсуфа Акчичека. 19-летний турецкий центрбек считается значительно более дешевым вариантом.

Также в шорт-листе ПСЖ находится Томаш Араужу из Бенфики. Однако французский клуб все еще надеется договориться с "вишнями" и подписать украинского футболиста, который является самым желанным кандидатом.

К слову. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. В них он отметился одной результативной передачей.

Напомним, что в прошлой кампании украинский защитник вошел в топ-10 игроков АПЛ по проценту выигранных единоборств. Также он стал самым молодым капитаном сборной Украины за 32 года.