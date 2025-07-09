Головним фаворитом на футболіста Борнмута тривалий час вважається ПСЖ. Однак через затяжні перемовини з керівництвом "вишень" його перехід у паризький клуб може зірватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на Foot01.

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Чому Забарний може не перейти в ПСЖ

За інформацією французького видання, чинний переможець Ліги чемпіонів досі не може дійти компромісу з Борнмутом щодо ціни за Іллю Забарного, якого хотів придбати ще до початку Клубного чемпіонату світу. Через це ПСЖ розпочав шукати альтернативні варіанти для підсилення захисту.

Зазначається, що парижани можуть перемкнути свою увагу на захисника Фенербахче Юсуфа Акчичека. 19-річний турецький центрбек вважається значно дешевшим варіантом.

Також у шорт-листі ПСЖ перебуває Томаш Араужу з Бенфіки. Проте французький клуб все ще сподівається домовитися з "вишнями" та підписати українського футболіста, який є найбажанішим кандидатом.

До слова. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні. У них він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що в минулій кампанії український захисник увійшов у топ-10 гравців АПЛ за відсотком виграних єдиноборств. Також він став наймолодшим капітаном збірної України за 32 роки.