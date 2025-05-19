В Борнмуте вынесли вердикт Забарному: покинет ли клуб лидер сборной Украины

Илья Забарный в этом сезоне продемонстрировал высокий уровень и привлек внимание немалого количества топовых европейских клубов. Вместе с Дином Хейсеном украинец создали непроходимую стену в центре обороны Борнмута.

Партнер Забарного Хейсен уже подписал контракт с Реалом и покинет "вишен" после завершения сезона. Зато будущее лидера сборной Украины остается под вопросом.

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Что известно о решении Борнмута

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на издание GiveMeSport, Борнмут принял решение относительно будущего Ильи Забарного в клубе.

"Вишни" не планируют продавать лидера сборной Украины из-за того, что Дин Хейсен покинет клуб и отправится в Реал. В клубе планируют сохранить костяк команды, чтобы в следующем сезоне бороться за самые высокие места в АПЛ.

К слову. Илья Забарный попал в сферу интересов Манчестер Сити, Ньюкасла и Тоттенхэма. Клубы готовы выложить круглую сумму за лидера сборной Украины.

Напомним, что Илья Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года. "Вишни" заплатили киевскому Динамо 22,7 миллиона евро за украинского оборонца.

В текущей кампании Илья Забарный сыграл в 37 матчах в составе Борнмута в официальных турнирах. Результативными действиями украинский центрбек не отмечался.