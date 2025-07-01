Забарный вошел в топ-10 самых дорогих центральных защитников мира

Украинский защитник Илья Забарный продолжает покорять европейский футбол. Он вошел в десятку самых дорогих центрбеков мира.

Илья Забарный отметился очередным достижением. По результатам свежего исследования Международной футбольной обсерватории (CIES), он попал в рейтинг самых дорогих защитников мира, пишет 24 канал со ссылкой на CIES.

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На каком месте оказался Забарный

В обновленном рейтинге украинского защитника оценили в 67,1 миллиона евро, что позволило ему занять шестую строчку среди центральных защитников с самой высокой трансферной стоимостью.

Он опередил Виллиана Пачо из ПСЖ, Алессандро Бастони из Интера, Мурилло из Ноттингем Фореста и Габриэла Магальяйнса из Арсенала.

Первое место рейтинга занял игрок Барселоны Пау Кубарси, стоимость которого, по версии СIES, составляет 109,6 миллионов евро.



Рейтинг самых дорогих защитников мира / Фото CIES

К слову. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей, в которых он отметился одной результативной передачей.

Напомним, что Илья Забарный сейчас близок к переходу однако препятствием может стать присутствие Матвея Сафонова в клубе.