Забарный вошел в топ-10 игроков АПЛ по сверхважному показателю

Илья Забарный провел сезон-2024/2025 на стабильно высоком уровне в составе Борнмута. Своими выступлениями он привлек к себе внимание ряда европейских грандов.

Появилось статистическое подтверждение, почему за украинцем следят именитые клубы, которые хотят подписать защитника "вишен". Среди прочего, он имеет очень солидный процент выигранных единоборств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Squawka.

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Забарный оказался в звездной компании

По этому показателю футболист сборной Украины стал одним из лучших в Английской Премьер-лиге в кампании-2024/2025. Был проведен анализ и составлен рейтинг из игроков, которые приняли участие в 200+ единоборствах.

Всего таких футболистов оказалось 167. Его возглавил сербский защитник Ноттингем Форест Никола Миленкович, а десятку замкнул именно Илья Забарный.



Забарный в топ-10 игроков АПЛ по проценту выигранных единоборств / Изображение Squawka

К слову. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. В них он отметился одним ассистом.

Напомним, что накануне стало известно, что украинский защитник стал очень близким к уходу из АПЛ. Он может сменить клубную прописку уже за считанные дни и даже сыграть на Клубном чемпионате мира.