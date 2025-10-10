Защитник Илья Забарный летом совершил стремительный взлет в карьере, подписав контракт с победителем Лиги чемпионов Пари Сен-Жерменом. Переход в суперклуб сразу сказался на стоимости игрока сборной Украины.

Перед переходом в Пари Сен-Жермен Илья Забарный оценивался в 42 миллиона евро. В статусе игрока французского гранда 23-летний футболист подорожал на 13 миллионов, пишет 24 Канал со ссылкой на Transfermarkt.

Какова стоимость Забарного?

Отныне Илью Забарного оценивают в 55 миллионов евро. Украинец входит в десятку самых дорогих игроков ПСЖ. Возглавляет рейтинг "парижан" обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле – 100 миллионов евро. Его стоимость увеличилась на 10 миллионов.

Защитник ПСЖ закрепил лидерство среди самых дорогих украинских футболистов. Илья опережает ближайшего преследователя Георгия Судакова на 23 миллиона.

Топ-5 самых дорогих украинцев

1. Илья Забарный (ПСЖ) – 55 миллионов евро

2. Георгий Судаков (Бенфика) – 32 миллиона евро

3. Виталий Миколенко (Эвертон) – 28 миллионов евро

4. Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 миллионов евро

5. Артем Довбик (Рома) – 25 миллионов евро.

Отметим, что во французской Лиге 1 выступает еще один легионер из Украины – Эдуард Соболь. Защитник Страсбурга оценивается порталом Transfermarkt в 900 тысяч евро.

Как Забарный выступает в ПСЖ?