Забарный существенно подорожал после перехода в ПСЖ: какова стоимость украинца
- Илья Забарный после перехода в ПСЖ подорожал до 55 миллионов евро, став самым дорогим украинским футболистом.
- Забарный сыграл 8 матчей за ПСЖ, забив один мяч, с экспертной оценкой его игры в матче с Барселоной.
Защитник Илья Забарный летом совершил стремительный взлет в карьере, подписав контракт с победителем Лиги чемпионов Пари Сен-Жерменом. Переход в суперклуб сразу сказался на стоимости игрока сборной Украины.
Перед переходом в Пари Сен-Жермен Илья Забарный оценивался в 42 миллиона евро. В статусе игрока французского гранда 23-летний футболист подорожал на 13 миллионов, пишет 24 Канал со ссылкой на Transfermarkt.
Какова стоимость Забарного?
Отныне Илью Забарного оценивают в 55 миллионов евро. Украинец входит в десятку самых дорогих игроков ПСЖ. Возглавляет рейтинг "парижан" обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле – 100 миллионов евро. Его стоимость увеличилась на 10 миллионов.
Защитник ПСЖ закрепил лидерство среди самых дорогих украинских футболистов. Илья опережает ближайшего преследователя Георгия Судакова на 23 миллиона.
Топ-5 самых дорогих украинцев
- 1. Илья Забарный (ПСЖ) – 55 миллионов евро
- 2. Георгий Судаков (Бенфика) – 32 миллиона евро
- 3. Виталий Миколенко (Эвертон) – 28 миллионов евро
- 4. Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 миллионов евро
- 5. Артем Довбик (Рома) – 25 миллионов евро.
Отметим, что во французской Лиге 1 выступает еще один легионер из Украины – Эдуард Соболь. Защитник Страсбурга оценивается порталом Transfermarkt в 900 тысяч евро.
Как Забарный выступает в ПСЖ?
- Напомним, что Илья Забарный официально стал игроком ПСЖ 12 августа 2025 года. Французский клуб отдал Борнмуту за украинца 63 миллиона евро.
- От этого трансфера киевское Динамо получит за своего воспитанника еще 8 миллионов евро. В целом клубная казна "бело-синих" благодаря Забарному пополнилась на 40 миллионов евро (с учетом перехода в Борнмут).
- В составе ПСЖ Забарный сыграл 8 матчей (6 в Лиге 1 и 2 в Лиге чемпионов). На счету центрального защитника есть один забитый мяч.
- Издание Foot Mercato недавно оценило действия Забарного в матче с Барселоной. Эксперты отметили сильные стороны защитника, а также выделили недостатки в игре.