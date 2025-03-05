В США на этой неделе стартует престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000 в Индиан-Уэллсе. Участие в соревновании примут 96 топ-спортсменок со всего мира, среди которых будут и четыре украинки, сообщает 24 Канал.

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Квартет украинок

Две из них получили пропуск сразу во второй раунд. Благодаря своему рейтингу Элина Свитолина и Марта Костюк пропустят первую стадию. Соперница одесситки определится в паре американок Эшлин Крюгер – Кэти Волынец.

Для Марты Костюк жребий был более удачным. Ей предстоит встретиться или с немкой Юле Нимаер, или с американкой Робин Монтгомери. Обе теннисистки находятся вне топ-сотни рейтинга WTA.

В свою очередь Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут свой путь уже с первого круга. Уроженка Новой Каховки попала в пару к итальянке Лючии Бронцетти, которая занимает 62 место в мировом рейтинге.

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Победа над ней позволит украинке выйти на полячку Магдалену Френх. Что же касается Ястремской, то ее путь на Индиан-Уэллс начнется с поединка против Юэ Юань из Китая.

Успех против 68-й ракетки мира выведет Даяну на Онс Жабер из Туниса, которая в свое время шла в топ-тройке рейтинга WTA. Сейчас африканка занимает 32 место. Первые матчи на Индиан-Уэллс начнутся в ночь на 6 марта.