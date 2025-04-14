Рекорд Паламарчука не спас: дубль Бабогло принес Карпатам победу над Ингульцом

В понедельник, 14 апреля, закончился розыгрыш 24-го тура УПЛ-2024/2025. В заключительном матче сошлись Ингулец и Карпаты.

Ингулец – Карпаты 1:2

Голы: Свистун, 90 – Бабогло, 5, 81

Нереализованный пенальти: Бруниньо, 12

Последний поединок 24-го тура состоялся на стадионе "Ника" в Александрии. Одноименный футбольный клуб предложил Ингульцу проводить домашние матчи на своем стадионе, на что согласилась команда Василия Кобина, сообщает 24 Канал.

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Хозяева пытались первые минуты взять мяч под контроль. Но первый голевой момент в матче создали гости из Львова. Чачуа избежал офсайда, отдал на Бруниньо. Однако удар бразильца заблокировал защитник.

Уже в следующей атаке львовяне заработали угловой, который стал результативным. Бабогло головой после верховой подачи открыл счет в матче 0:1.

Костенко пытался найти передачей с фланга Краснопира. Игорю совсем немного не хватило, чтобы добраться до мяча.

Уже на 11-й минуте Костенко открылся под идеальную разрезную передачу Бруниньо. Карпатовец оказался на газоне после контакта с Паламарчуком. Пенальти взялся пробивать Бруниньо, который потянул 11-метровый бразильского лидера "зелено-белых".

Справка. Это шестой отраженный пенальти подряд для голкипера Ингульца.

Сразу три момента создали "львы". Но удары Пидлепенца, Бруниньо и Чачуа были неточными. На 20-й минуте Костенко проверил на прочность перекладину ворот Паламарчука.

В середине тайма Пушкарев в падении пробил в угол ворот Карпат. Кинарейкин забрал мяч в руки.

На 38-й минуте Сад воспользовался ошибкой от Чачуа в штрафной львовян, перебросил Кинарейкина, но мяч перелетел ворота львовского клуба.

До перерыва команды больше не забивали. На 15-минутный отдых коллективы ушли при минимальном преимуществе в счете гостей 0:1.

Обмен голами

На старте второго тайма Подлепенец оказался перед Паламарчуком, но в последний момент решил перебрасывать голкипера Ингульца. Дехтярук выбил мяч уже почти с линии ворот хозяев, не дав удвоить преимущество сопернику.

Ингулец ответил ударом Бенедюка, который после рикошета от Костенко вылетел на угловой. После передачи Катрича уже с противоположного фланга попал в перекладину после касания от Кинарейкина.

На 63-й минуте Пушкарев опасно пробил по воротам Карпат – мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Во втором тайме темп игры несколько снизился. На 81-й минуте снова угловой стал результативным. Карпаты разыграли угловой, мяч получил Чачуа, Амбросий сделал навесную передачу в штрафную Ингульца, где Бабогло головой удвоил преимущество "львов" – 0:2. Дубль для защитника "зелено-белых".

Шах пробил прямо в руки Паламарчука. На 90-й минуте подача Свистуна превратилась во взятие ворот Карпат. Феноменальный гол забил Кристиан.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Карпат над Ингульцом 2:1.

"Львы благодаря этой победе набрали уже 36 баллов и поднялись на пятую позицию в турнирной таблице УПЛ-2024/2025. Ингулец с 16 очками остается худшим клубом текущего сезона украинского первенства.

Видеообзор матча Ингулец – Карпаты: