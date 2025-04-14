Інгулець – Карпати 1:2

Голи: Свистун, 90 – Бабогло, 5, 81

Нереалізований пенальті: Бруніньйо, 12

Останній поєдинок 24-го туру відбувся на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Однойменний футбольний клуб запропонував Інгульцю проводити домашні матчі на своєму стадіоні, на що пристала команда Василя Кобіна, повідомляє 24 Канал.

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Господарі намагались перші хвилини взяти м'яч під контроль. Але ерший гольовий момент у матчі створили гості зі Львова. Чачуа уник офсайду, віддав на Бруніньйо. Однак удар бразильця заблокував захисник.

Вже у наступній атаці львів'яни заробили кутовий, який став результативним. Бабогло головою після верхової подачі відкрив рахунок у матчі 0:1.

Костенко намагався знайти передачею з флангу Краснопіра. Ігорю зовсім трохи не вистачило, аби дістатись до м'яча.

Вже на 11-й хвилині Костенко відкрився під ідеальну розрізну передачу Бруніньйо. Карпатівець опинився на газоні після контакту із Паламарчуком. Пенальті взявся пробивати Бруніньйо, який потягнув 11-метровий бразильського лідера "зелено-білих".

Довідка. Це шостий відбитий пенальті поспіль для голкіпера Інгульця.

Одразу три моменти створили "леви". Але удари Підлепенця, Бруніньйо та Чачуа були невлучними. На 20-й хвилині Костенко перевірив на міцність поперечину воріт Паламарчука.

У середині тайму Пушкарьов у падінні пробив у кут воріт Карпат. Кінарейкін забрав м'яч до рук.

На 38-й хвилині Сад скористався помилкою від Чачуа у штрафному львів'ян, перекинув Кінарейкіна, але м'яч перелетів ворота львівського клубу.

До перерви команди більше не забивали. На 15-хвилинний відпочинок колективи пішли за мінімальної переваги у рахунку гостей 0:1.

Обмін голами

На старті другого тайму Підлепенець опинився перед Паламарчуком, але в останній момент вирішив перекидати голкіпера Інгульця. Дехтярук вибив м'яч вже майже із лінії воріт господарів, не давши подвоїти перевагу супернику.

Інгулець відповів ударом Бенедюка, який після рикошету від Костенка вилетів на кутовий. Після передачі Катрича вже із протилежного флангу влучив у поперечину після дотику від Кінарейкіна.

На 63-й хвилині Пушкарьов небезпечно пробив по воротах Карпат – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

У другому таймі темп гри дещо знизився. На 81-й хвилині знову кутовий став результативним. Карпати розіграли кутовий, м'яч отримав Чачуа, Амбросій зробив навісну передачу у штрафний Інгульця, де Бабогло головою подвоїв перевагу "левів" – 0:2. Дубль для захисника "зелено-білих".

Шах пробив прямо у руки Паламарчука. На 90-й хвилині подача Свистуна перетворилась у взяття воріт Карпат. Феноменальний гол забив Крістіан.

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Карпат над Інгульцем 2:1.

"Леви" завдяки цій звитязі набрали вже 36 балів та підійнялись на п'яту позицію у турнірній таблиці УПЛ-2024/2025. Інгулець із 16 очками залишається найгіршим клубом поточного сезону української першості.

Відеоогляд матчу Інгулець – Карпати: