В субботу, 20 сентября, свой день рождения празднует призер Олимпийских игр на байдарках Инна Осипенко-Радомская. Бывшей украинской спортсменов исполняется 43 года.

24 Канал рассказывает о спортивных достижениях Инны Осипенко-Радомской, чем занимается сейчас и что известно о ее личной жизни. Титулованная спортсменка родилась 20 сентября 1982 года в поселке Новорайск, что в Херсонской области.

Интересно От легенды гимнастики до многодетной мамы: где живет и чем занимается Лилия Подкопаева

Как Осипенко-Рамдоская пришла в греблю?

Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Осипенко-Радомская выступала за общества "Украина" – "Динамо" (Киевская область). Первый ее тренером был Сергей Дубинин. Также Инна работала под руководством Маргариты Бобылевой.

Спортивная карьера Инны началась после того, как ее семья переехала в село Ольговка, которое было по соседству с Новорайском. Впервые украинка пошла на тренировку, когда ей было 6 лет. Компанию Инне составил ее двоюродный брат. Тренировки проводились на базе олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ, где тренировалась тогда еще сборная бывшего СССР.

Уже в 14 лет Осипенко выполнила норматив в мастера спорта и побеждала своих сверстников.

Как Осипенко-Радомская стала олимпийской чемпионкой?

За свою спортивную карьеру гребчица получила целую гору наград. Однако есть в ее жизни особые медали. Речь идет об олимпийских наградах. В 2004-м году украинка впервые стала призером Олимпиады. Фартовыми стали греческие Афины, где Инна стала бронзовым призером в байдарке-четверке на 500 метров.

После этого Осипенко-Радомская получала медали на еще двух подряд Олимпийских играх – "золото" в Пекине-2008 и два "серебра" в Лондоне-2012. Все эти три медали были завоеваны уже в байдарке-одиночке на 500 и 200 метров.

Золотой заплыв Осипенко-Радомской на Олимпиаде-2008: смотрите видео

В составе Украины гребчица становилась чемпионкой и призером чемпионата мира на разных дистанциях.

За серьезные достижения в спорте Осипенко-Радомская была награждена тремя государственными наградами – орденами "За заслуги" II и III степеней, а также орденом княгини Ольги III степени. Заслуженный мастер спорта.

Почему Осипенко-Радомская сменила спортивное гражданство?

До 2014-го года Осипенко-Радомская приносила медали для Украины. После чего сменила спортивное гражданство, начав выступать под флагом Азербайджана. Инна пополнила немалый список украинских спортсменов, которые перебрались выступать под азербайджанским флагом.

Это был вынужденный шаг, ведь спортсменка готовилась к соревнованиям за свой счет. Инна даже занимала деньги в долг, чтобы оплатить свой тренировочный процесс. Об этом переходе Инна откровенно рассказала в одном из своих интервью.

"У меня был очень сложный период. Я приезжала на сборы и буквально выпрашивала у людей жилье, за которое вынуждена была платить сама. Просила деньги в долг, обещая вернуть, когда возместят мои расходы. Но за пол года сумма долга выросла до значительного размера. Финансовыми вопросами занимался мой муж. Он оградил меня от этого, чтобы я могла сосредоточиться на тренировках и не думать о деньгах".

Муж говорил: "Твоя задача – готовиться к соревнованиям, выкладываться на тренировках и идти к своей цели". Я не хотела менять флаг, но меня заставили это сделать. Когда я начала стучать во все двери, пытаясь понять, почему мне не возвращают деньги, мне объяснили, что из-за начала Революции Достоинства средств нет. Впоследствии началось АТО,

– добавила гребчица.

Уже за новую сборную Осипенко-Радомская завоевала свою уже 5-ю олимпийскую медаль. На этот раз "бронзу" в Рио-де-Жанейро-2016 в байдарке-одиночке на 200 метров.

Отметим, что титулованную байдарку хотела перехватить Россия, но Инна наотрез отказалась от этого предложения.

Почему Инну Осипенко-Радомскую дисквалифицировали? Летом 2018-го спортсменку отстранили от спорта на 4 года. Все из-за отказа пройти внесоревновательный тест на допинг.

Что известно о личной жизни?

Олимпийская чемпионка построила семью с человеком из спорта. Инна познакомилась со своим мужем на берегу океана в Португалии. Дмитрий Радомский также профессиональном занимался греблей, но слаломом, его лодка была первым номером сборной страны.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь и сын. Дмитрий стал не только ее мужем, но и тренером.

Отметим, что дочь Инны некоторое время профессионально занималась велоспортом, но покинула из-за травм. Зато сын Борис может стать будущим украинского спорта.

Осипенко-Радомская с семьей / Фото из инстаграма бывшей спортсменки

Россияне уничтожили родительский дом?

Родители титулованной спортсменки почти год провели в Олеговке, где даже дождались деоккупации. Ее мама и другие женщины готовили еду для наших воинов.

К сожалению, россияне продолжали обстреливать родные стране Инны и почти стерли с лица земли пол ее села.

Как большая война заставила к переезду и новая работа украинки?

Полномасштабная война заставила олимпийскую чемпионку вместе с детьми переехать в Словакию. Там Инна находилась в словацком гребном клубе. Работала в качестве гайда, давала лекции по каякингу, где были бесплатные курсы для украинцев.

Также в Словакии Осипенко-Радомская искала детей из Украины, которых хотела обучать гребле. Была сформирована группа из 12 детей, хотя желающих было значительно больше.

В апреле 2025-го Инна получила должность старшего тренера сборной Украины, которая отвечает за подготовку женской байдарки. В то же время титулованная спортсменка даже после окончания карьеры не забывает брать в руки весло. Осипенко-Радомская участвует в марафонах на воде.

За ее жизнью в инстаграме следят лишь чуть более, как две тысячи подписчиков. В социальной сети тренер публикует семейные фото и своих подопечных с соревнований.

Последний раз олимпийская чемпионка постила на своей странице в инстаграме 1 сентября, когда рассказала, что последние дни лета провели в кругу семьи клуба "Дунайчик". Участвовали в международных соревнованиях "Slovácko 500vka".