У суботу, 20 вересня, свій день народження святкує призерка Олімпійських ігор на байдарках Інна Осипенка-Радомська. Колишній українській спортсменів виповнюється 43 роки.

24 Канал розповідає про спортивні досягнення Інни Осипенко-Радомської, чим займається зараз та що відомо про її особисте життя. Титулована спортсменка народилась 20 вересня 1982 року у селищі Новорайськ, що у Херсонській області.

Як Осипенко-Рамдоська прийшла у веслування?

Закінчила Національний університет фізичного виховання та спорту України. Осипенко-Радомська виступала за товариства "Україна" – "Динамо" (Київська область). Перший її тренером був Сергій Дубінін. Також Інна працювала під керівництвом Маргарити Бобильової.

Спортивна кар'єра Інни розпочалась після того, як її родина переїхала у село Ольгівку, яке було по сусідству із Новорайськом. Вперше українка пішла на тренування, коли їй було 6 років. Компанію Інні склав її двоюрідний брат. Тренування проводились на базі олімпійської підготовки з веслування на байдарках та каное, де тренувалась тоді ще збірна колишнього СРСР.

Вже у 14 років Осипенко виконала норматив у майстри спорту та перемагала своїх однолітків.

Як Осипенко-Радомська стала олімпійською чемпіонкою?

За свою спортивну кар'єру веслувальниця здобула цілу гору нагород. Однак є у її житті особливі медалі. Мова йде про олімпійські нагороди. У 2004-му році українка вперше стала призеркою Олімпіади. Фартовими стали грецькі Афіни, де Інна стала бронзовою призеркою у байдарці-четвірці на 500 метрів.

Після цього Осипенко-Радомська здобувала медалі на ще двох поспіль Олімпійських іграх – "золото" у Пекіні-2008 та два "срібла" у Лондоні-2012. Усі ці три медалі були завойовані вже у байдарці-одиночці на 500 та 200 метрів.

Золотий заплив Осипенко-Радомської на Олімпіаді-2008: дивіться відео

У складі України веслувальниця ставала чемпіонкою та призеркою чемпіонату світу на різних дистанціях.

За серйозні досягнення у спорті Осипенко-Радомська була нагороджена трьома державними нагородами – орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, а також орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Заслужений майстер спорту.

Чому Осипенко-Радомська змінила спортивне громадянство?

До 2014-го року Осипенко-Радомська приносила медалі для України. Після чого змінила спортивне громадянство, почавши виступати під прапором Азербайджану. Інна поповнила чималий список українських спортсменів, які перебрались виступати під азербайджанським стягом.

Це був вимушений крок, адже спортсменка готувалась до змагань за власний кошт. Інна навіть позичала гроші у борг, аби оплатити свій тренувальний процес. Про цей перехід Інна відверто розповіла в одному зі своїх інтерв'ю.

"У мене був дуже складний період. Я приїжджала на збори й буквально випрошувала у людей житло, за яке змушена була платити сама. Просила гроші в борг, обіцяючи повернути, коли відшкодують мої витрати. Але за пів року сума боргу зросла до значного розміру. Фінансовими питаннями займався мій чоловік. Він відгородив мене від цього, аби я могла зосередитися на тренуваннях і не думати про гроші".

Чоловік казав: "Твоє завдання – готуватися до змагань, викладатися на тренуваннях і йти до своєї мети". Я не хотіла змінювати прапор, але мене змусили це зробити. Коли я почала стукати у всі двері, намагаючись зрозуміти, чому мені не повертають гроші, мені пояснили, що через початок Революції Гідності коштів немає. Згодом почалося АТО,

– додала веслувальниця.

Вже за нову збірну Осипенко-Радомська завоювала свою вже 5-ту олімпійську медаль. На цей раз "бронзу" у Ріо-де-Жанейро-2016 в байдарці-одиночці на 200 метрів.

Відзначимо, що титуловану байдарницю хотіла перехопити Росія, але Інна навідріз відмовилась від цієї пропозиції.

Чому Інну Осипенко-Радомську дискваліфікували? Влітку 2018 -го спортсменку усунули від спорту на 4 роки. Все через відмову пройти позазмагальний тест на допінг.

Що відомо про особисте життя?

Олімпійська чемпіонка побудувала сім'ю із людиною зі спорту. Інна познайомилась зі своїм чоловіком на березі океану у Португалії. Дмитро Радомський також професійному займався веслуванням, але слаломом, його човен був першим номером збірної країни.

У шлюбі у подружжя народилось двоє дітей – донька та син. Дмитро став не лише її чоловіком, а й тренером.

Відзначимо, що донька Інни певний час професійно займалась велоспортом, але покинула через травми. Натомість син Борис може стати майбутнім українського спорту.

Осипенко-Радомська із родиною / Фото з інстаграму колишньої спортсменки

Росіяни знищили батьківський дім?

Батьки титулованої спортсменки майже рік провели в Олегівці, де навіть дочекались деокупації. Її мама та інші жінки готували їжу для наших воїнів.

На жаль, росіяни продовжували обстрілювати рідні країні Інни та майже стерли з лиця землі пів її села.

Як велика війна змусила до переїзду та нова робота українки?

Повномасштабна війна змусила олімпійську чемпіонку разом із дітьми переїхати у Словаччину. Там Інна перебувала у словацькому веслувальному клубі. Працювала в якості гайда, давала лекції по каякінгу, де були безкоштовні курси для українців.

Також у Словаччині Осипенко-Радомська шукала дітей з України, яких хотіла навчати веслуванню. Була сформована група із 12 дітей, хоча охочих було значно більше.

У квітні 2025-го Інна отримала посаду старшого тренера збірної України, яка відповідає за підготовку жіночої байдарки. Водночас титулована спортсменка навіть після закінчення кар'єри не забуває брати до рук весло. Осипенко-Радомська бере участь у марафонах на воді.

За її життям в інстаграмі стежать лише трохи більше, як дві тисячі підписників. У соціальній мережі тренерка публікує родинні фото та своїх підопічних зі змагань.

Востаннє олімпійська чемпіонка постила на своїй сторінці в інстаграмі 1 вересня, коли розповіла, що останні дні літа провели у колі родини клубу "Дунайчик". Брали участь у міжнародних змаганнях "Slovácko 500vka".