Иноуэ в огненном бою одолел Карденаса в Лас-Вегасе: видеообзор противостояния

В воскресенье, 4 мая, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся один из самых ожидаемых боксерских поединков года. В нем Наоя Иноуэ встретился с Рамоном Карденасом.

Это было первое выступление Иноуэ в США за последние четыре года. Он стремился защитить свой статус абсолютного чемпиона мира, пишет 24 канал.

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Адское противостояние за титул "абсолюта"

Бой начался активно, оба боксера демонстрировали высокий темп.

Во втором раунде Карденас неожиданно отправил Иноуэ в нокдаун мощным левым хуком, что стало лишь вторым случаем в карьере японца, когда он оказался на настиле ринга. Однако японец быстро восстановился и начал постепенно перехватывать инициативу.

В следующих раундах Иноуэ демонстрировал свое мастерство, комбинируя удары по корпусу и голове соперника. В седьмом раунде он сам отправил Карденаса в нокдаун после серии точных ударов. В восьмом раунде Иноуэ усилил давление, нанося непрерывные удары, вынуждая рефери остановить бой и зафиксировать победу техническим нокаутом в пользу японца.

Видеообзор боя Иноуэ – Карденас

Отметим, что эта победа стала 30-й в карьере Иноуэ, который остается непобежденным.