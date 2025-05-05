Це був перший виступ Іноуе в США за останні чотири роки. Він прагнув захистити свій статус абсолютного чемпіона світу, пише 24 канал.

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Пекельне протистояння за титул "абсолюта"

Бій розпочався активно, обидва боксери демонстрували високий темп.

У другому раунді Карденас несподівано відправив Іноуе в нокдаун потужним лівим хуком, що стало лише другим випадком у кар'єрі японця, коли він опинився на настилі рингу. Проте японець швидко відновився і почав поступово перехоплювати ініціативу.

У наступних раундах Іноуе демонстрував свою майстерність, комбінуючи удари по корпусу та голові суперника. У сьомому раунді він сам відправив Карденаса в нокдаун після серії точних ударів. У восьмому раунді Іноуе посилив тиск, завдаючи безперервних ударів, змушуючи рефері зупинити бій і зафіксувати перемогу технічним нокаутом на користь японця.

Відеоогляд бою Іноуе – Карденас

Відзначимо, що ця перемога стала 30-ю в кар'єрі Іноуе, який залишається непереможеним.