Плюнул в соперника: защитник Барселоны отметился мерзким поступком в полуфинале Лиги чемпионов

Иньиго Мартинес не только отыграл провальный матч против Интера, а еще и запомнился скандалом. Футболист сам признался, что пытался плюнуть в своего визави.

В Лиге чемпионов стал известен первый финалист сезона 2024-2025. В горячих матчах против Барселоны путевку в финал добыл миланский Интер, сообщает 24 Канал.

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Позорный поступок защитника

Во время второго матча эмоции очень сильно накалились, что вылилось в неприятный скандал в конце первого тайма. На перерыв Интер повел в счете 2:0.

После второго мяча от Чалханоглу с пенальти нервы сдали у Иньиго Мартинеса. Защитник Барселоны сорвался на Франческо Ачерби и плюнул в сторону итальянского защитника.

Видео плевка Мартинеса в Ачерби:

При этом по видео не было понятно, действительно ли Иньиго плюнул и попал ли он в Ачерби. Но после встречи защитник сам подтвердил факт плевка. За этот поступок футболист может получить от 2 до 4 матчей дисквалификации.

Он праздновал счет 2:0 прямо мне в ухо. Это лишняя реакция с моей стороны, но я не попал в него. Плевок пролетел в метре от него. Если бы это было не так, арбитр удалил бы меня с поля. Я не имею никаких сомнений в этом,

– сказал Мартинес.

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Напомним, что защитник перешел в Барселону из Атлетика в 2023 году. В 44 матчах этого сезона Иньиго оформил 3 гола и 5 ассистов, а также заработал восемь желтых карточек.

Отметим, что Интер вышел в свой седьмой финал КЕЧ/ЛЧ в истории. Соперником команды Симоне Индзаги станет Арсенал или ПСЖ. Игра пройдет 31 мая в Мюнхене.