Интер и Милан разыграют путевку в финал Кубка Италии: кто фаворит в принципиальном дерби

Миланские клубы остаются главными фаворитами Кубка, однако жребий свел их в шаге от финала. Первая игра не определила явного фаворита в паре.

На этой неделе в Кубке Италии 2024-2025 состоятся ответные матчи 1/2 финала. Центральная игра этого раунда пройдет на стадионе "Сан-Сиро", где сойдутся соседи по городу – Интер и Милан, сообщает 24 Канал. Начало встречи – 23 апреля в 22:00 по Киеву.

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Битва за финал

Интер считался явным фаворитом этой пары, но первый матч не подтвердил ожидания. Милан смог дать бой действующему чемпиону и расписал ничью 1:1. На гол Абрахама "змеи" ответили точным ударом от Чалханоглу.

Поэтому отчетная игра и решит судьбу путевки в финал. Для Милана этот турнир – последний шанс спасти провальный сезон. Подопечные Консейсау идут аж на 9 месте в Серии А и уже де-факто выпали из борьбы за Лигу чемпионов.

Победа в Кубке предоставит "россонери" прямую путевку в Лигу Европы. При этом у португальца уже есть опыт победы над Интером, ведь в январе его команда одолела соперников по дерби в финале Суперкубка страны.

Сам же Интер продолжает борьбу на три фронта. Подопечные Индзаги вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а в Серии А делят первую строчку с Наполи, опережая команду Конте только благодаря разнице мячей.

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Прогноз Favbet

В Кубке же Интер также является фаворитом, его итоговый триумф оценивается в 1,80. На успех Болоньи Favbet выставил коэффициент 3,00, Милана – 4,50, Эмполи – 300,00.

Что касается самого миланского дерби, то коэффициент на проход Интера в финал составляет 1,50. Итоговый успех Милана оценен в 2,59. Котировки непосредственно на основное время матча следующие:

победа Интера – 2,09

ничья – 3,65

победа Милана – 3,95

При этом эксперты ожидают результативную встречу. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,87, тогда как на ТМ2,5 – 2,14. Вероятность серии пенальти равна 5,00.