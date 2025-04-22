Цього тижня у Кубку Італії 2024-2025 відбудуться матчі-відповіді 1/2 фіналу. Центральна гра цього раунду пройде на стадіоні "Сан-Сіро", де зійдуться сусіди по місту – Інтер та Мілан, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – 23 квітня о 22:00 за Києвом.

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Битва за фінал

Інтер вважався явним фаворитом цієї пари, але перший матч не підтвердив очікування. Мілан зміг дати бій чинному чемпіону та розписав нічию 1:1. На гол Абрахама "змії" відповіли точним ударом від Чалханоглу.

Тому звітна гра і вирішить долю путівки у фінал. Для Мілана цей турнір – останній шанс врятувати провальний сезон. Підопічні Консейсау йдуть аж на 9 місці в Серії А та вже де-факто випали з боротьби за Лігу чемпіонів.

Перемога в Кубку надасть "россонері" пряму путівку в Лігу Європи. При цьому у португальця вже є досвід перемоги над Інтером, адже у січні його команда здолала суперників по дербі у фіналі Суперкубка країни.

Сам же Інтер продовжує боротьбу на три фронти. Підопічні Індзагі вийшли у півфінал Ліги чемпіонів, а в Серії А ділять першу сходинку з Наполі, випереджаючи команду Конте лише завдяки різниці м'ячів.

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Прогноз Favbet

В Кубку ж Інтер також є фаворитом, його підсумковий тріумф оцінюється в 1,80. На успіх Болоньї Favbet виставив коефіцієнт 3,00, Мілана – 4,50, Емполі – 300,00.

Що стосується самого міланського дербі, то коефіцієнт на прохід Інтера у фінал становить 1,50. Підсумковий успіх Мілана оцінений у 2,59. Котирування безпосередньо на основний час матчу наступні:

перемога Інтера – 2,09

нічия – 3,65

перемога Мілана – 3,95

При цьому експерти очікують на результативну зустріч. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,87, тоді як на ТМ2,5 – 2,14. Вірогідність серії пенальті дорівнює 5,00.