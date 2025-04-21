Цими вихідними в чемпіонаті Італії 2024-2025 проходять матчі 33 туру Серії А. За вікенд були відіграні шість з 10-ти зустрічей, тоді як ще чотири гри були винесені на понеділок, 21 квітня.

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Не до футболу

Проте в цей день Серія А перенесла усі матчі в програмі туру, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Серії А. Причиною став всеіталійський національний траур.

Вранці 21 травня помер Папа Римський Франциск, через що усі розважальні події в Італії були скасовані. Таким чином, Серія А перенесла на більш пізній час наступні зустрічі:

Удінезе – Торіно

Кальярі – Фіорентина

Дженоа – Лаціо

Парма – Ювентус

Нові дати матчів будуть визначені найближчим часом. Відзначимо, що у матчі Дженоа проти Лаціо тепер має шанс зіграти українець Руслан Маліновський. Український хавбек "грифонів" не встигав до понеділка відновитися від травми.

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Нагадаємо, що Папа Римський з середини лютого перебував у лікарні у важкому стані через бронхіт та важку форму пневмонії. На момент смерті аргентинцю було 88 років.