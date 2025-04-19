Рома – Верона 1:0

Гол: Шомуродов, 4.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 проходять матчі 33 туру Серії А цими вихідними. Серед трьох зустрічей суботи була і гра за участі Роми, яка приймала Верону, повідомляє 24 Канал.

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Впорались без Довбика

Римська команда набрала прекрасну ходу та досі не програла жодного матчу чемпіонату у 2025 році. У лютому та березні "вовки" взагалі виграли сім зустрічей поспіль, завдяки чому вони увірвались у гонку за Лігою чемпіонів.

Зустріч проти Верони була прекрасним шансом надолужати відставання від топ-четвірки. Перед грою стало відомо, що українець Артем Довбик тренувався окремо через незадовільну фізичну форму. Принаймні Клаудіо Раньєрі розкритикував форварда публічно.

Тому очікувано, що Довбик опинився на лаві запасних. Його ж конкурент за місце в основі Ельдор Шомуродов сповна цим скористався, забивши вже на четвертій хвилині після пасу від Суле.

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Загалом по грі Верона не поступалась господарям, але римляни зробили ставку на надійну гру в захисті. Довбик же вийшов на заміну на останні 20 хвилин та майже одразу небезпечно пробив з розвороту. М'яч пройшов поруч зі стійкою.

Але Рома і не сильно намагалась подвоїти рахунок, тож у підсумку цілком задовольнилась мінімальною перемогою. Три очки дозволили римлянам піднятися на шосту сходинку та розташуватися у двох балах позаду топ-четвірки. Втім у всіх конкурентів ще є по матчу в запасі.