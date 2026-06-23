Команда Дмитрия Михайленко подходит к чемпионату не только с надеждами на удачный результат, но и с "легионерским" усилением, которым могут стать натурализованные Сергей Игнатков и Патрик Сикут.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала бывший вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Юрий Вирт рассказал, чего следует ожидать футбольному сообществу от выступления "сине-желтых" на британских полях.

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Достигнет ли сборная Украины результата?

Сборная Украины U-19 готовится к юношескому Евро. Чего вы ждете от команды в плане игры и результата?

Мы пробились в финальную часть чемпионата Европы, а там, прежде всего, нужен результат. Конечно, хочется, чтобы он был подкреплен хорошей игрой. Думаю, для молодых футболистов главная цель – завоевать медали Евро и попасть на чемпионат мира в следующем году.

У нас чрезвычайно сильные соперники в группе. Можно смело сказать, что среди наших соперников – топ-сборные.

Об Италии сейчас говорят в связи с тем, что национальная сборная не вышла на чемпионат мира. Но молодежные и юношеские сборные постоянно демонстрируют высокий уровень. То же самое касается балканских команд. Хорватия опередила Францию и Швейцарию и выиграла группу. Сербия же побеждала Англию и Португалию. Это, безусловно, очень сильные соперники. Здесь многое будет зависеть от того, насколько хорошо сборная Украины подготовится к турниру.

Михайленко и Езерский будут настраивать футболистов на это. Понятно, что чемпионат мира – это важно, но в первую очередь нужно ориентироваться на завоевание медалей Евро, любого уровня. Результат может быть и очень хорошим, а может быть и разочарованием. Кто знает, получится ли выйти в полуфинал, если где-то в группе неудачно сыграют. Думаю, если мы попадем на чемпионат мира – это уже будет хорошая работа.

На турнире график как у взрослых: через два дня – третий матч. Как думаете, выдержат ли молодые игроки или понадобится ротация?

Думаю, без ротации точно не обойдется. Будут какие-то точечные изменения. Я читал интервью Михайленко, когда команда отправлялась на сборы. Он сказал, что акцент будет сделан на физическую и функциональную подготовку. Если, дай Бог, выйдем из группы, может быть и пять матчей за такой короткий отрезок времени. Верю, что команда должна выдержать, но ротация точно будет. У нас есть из кого выбирать.

У Михайленко уже есть опыт коротких турниров – предыдущее Евро U-19 и чемпионат мира U-20. Это плюс для нас?

На все сто. Также для Езерского это, если не ошибаюсь, уже четвёртый финальный турнир.

Эта тренерская связка – это действительно люди с большим опытом в юношеском футболе.

Они знают, как готовить игроков. Это большой плюс для нашей сборной. Они также знают, как выдерживать темп на протяжении всего турнира. На сегодняшний день они делают очень хорошую работу.

Помогут ли Дмитрию Михайленко новички?

У сборной Украины неожиданное усиление перед Евро. В заявку попали Сергей Игнатков и Патрик Сикут. Как вы относитесь к их вызову?

Важно, что тренеры обращают внимание не только на украинский чемпионат. Они ищут молодых талантов с украинскими корнями. Уверен, что своей игрой они докажут, что могут помочь Украине. Затем они могут попасть и в сборную U-21, а потом и в национальную сборную.

Поэтому это хорошая работа со стороны УАФ – находить в Европе таланты с украинскими корнями. Им дают шанс проявить себя в таких турнирах, где они могут повысить свой рейтинг и попасть в более сильные клубы.

Тот же 17-летний Сикут – он уже в основном составе клуба Питерборо. Это третий по силе английский дивизион, там настоящая мясорубка. Представьте себе, какой там футбол. Думаю, что это готовый футболист, который действительно поможет нашей сборной. Мне кажется, если они классно сыграют и покажут результат, то появится еще больше мотивации для поиска новых талантов по всей Европе.

Такие приглашения свидетельствуют о том, что УАФ серьёзно относится к поиску игроков с украинскими корнями и тех, кто уехал из-за войны. Важно, чтобы такие футболисты видели, что за ними следят и их отслеживают. Они получат шанс, и нужно его только использовать. Поэтому только респект ассоциации и тренерам.



Патрик Сикут / Фото из соцсетей

Игнатков и Сикут будут новичками в команде U19. Не станет ли проблемой вписать их в командную игру?

Тренеры имеют большой опыт работы с молодыми футболистами. Да и сами футболисты уже достаточно зрелые, играют во взрослых чемпионатах. Да, нужно быстро адаптироваться и показывать свой хороший уровень. Но у них достаточно времени на подготовку. За две недели они поймут все принципы игры, поэтому проблем не будет.

Когда состоятся матчи сборной Украины U19 на Евро-2026?