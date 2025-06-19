Как в Украине: ФИФА введет специальное правило из-за войны Израиля с Ираном

На Ближнем Востоке продолжает обостряться давний конфликт между Израилем и Ираном. Напряженная военная и политическая обстановка не обошла и мировое футбольное сообщество.

ФИФА планирует повторить украинский сценарий, но для чемпионата Израиля. Международная федерация футбола предоставит иностранным футболистам специальную возможность, информирует 24 канал со ссылкой на zamin.uz.

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Какое правило рассматривает ФИФА

ФИФА рассматривает вариант с тем, чтобы иностранные игроки израильских клубов могли разрывать контракты в одностороннем порядке. В том числе без выплаты денежной компенсации командам.

Решение организации связано с целью защиты футболистов. Каждый иностранный игрок может покинуть свой клуб, ссылаясь на соображения личной безопасности.

Добавим, что в Израиле уже начался массовый отток футболистов. В частности, Юри Медейруш, португальский хавбек, покинул Хапоэль Беэр-Шева, также Робиньо, который недавно подписал соглашение с Хапоэлем из Хайфы просто не прилетел в расположение команды.

К слову. Подобная ситуация с участием легионеров уже состоялась в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Тогда также позволили иностранным футболистам разрывать контракты с клубами, чтобы покинуть страну.

Ранее сообщали, что Марон Соломон, экс-игрок Шахтера, не может вернуться в английский Тоттенхэм из-за войны между Израилем и Ираном.