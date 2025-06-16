12 июня игрок Тоттенхэма Манор Соломон отпраздновал свадьбу со своей невестой Даной Вошиной. После торжеств футболист надеялся вылететь в Англию, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также Иранские спортсмены погибли в результате ракетных ударов Израиля

Соломон ожидает завершения войны с Ираном

Однако на следующий день Израиль начал военную операцию против Ирана. Обе страны ежедневно обмениваются ракетными ударами. Из-за войны с Ираном воздушное пространство Израиля было закрыто для гражданской авиации и поэтому Соломон не может вылететь в Лондон.

Представители Тоттенхэма поддерживают связь со своим легионером. Соломон сообщил, что сможет вылететь только, когда "откроют небо". Впрочем, пока авиарейсы из Израиля запрещены как минимум до 30 июня.

Где сейчас играет Соломон

Напомним, что Манор Соломон в составе донецкого Шахтера играл три с половиной сезона. Из-за начала полномасштабной войны один из главных активов "горняков" присоединился к английскому Фулхэму.

Сейчас права на игрока принадлежат лондонскому Тоттенхэму. Шахтер не получил компенсации за своего футболиста.

Прошлый сезон Соломон отыграл за Лидс, с которым стал чемпионом Чемпионшипа. Тем не менее новый тренер "шпор" Томас Франк рассчитывает на 25-летнего вингера.

Ранее мы сообщали о форварде миланского Интера Мегди Тареми. Иранский легионер не смог вовремя вылететь из Тегерана в Калифорнию на Клубный чемпионат мира.