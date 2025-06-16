12 червня гравець Тоттенхема Манор Соломон відсвяткував весілля зі своєю нареченою Даною Вошиною. Після урочистостей футболіст сподівався вилетіти в Англії, пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Соломон очікує завершення війни з Іраном

Однак наступного дня Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Обидві країни щодня обмінюються ракетними ударами. Через війну з Іраном повітряний простір Ізраїлю було закрито для цивільної авіації і тому Соломон не може вилетіти в Лондон.

Представники Тоттенхема підтримують зв'язок зі своїм легіонером. Соломон повідомив, що зможе вилетіти лише, коли "відкриють небо". Втім, наразі авіарейси з Ізраїлю заборонені щонайменше до 30 червня.

Де зараз грає Соломон

Нагадаємо, що Манор Соломон у складі донецького Шахтаря грав три з половиною сезони. Через початок повномасштабної війни один з головних активів "гірників" приєднався до англійського Фулхема.

Наразі права на гравця належать лондонському Тоттенхему. Шахтар не отримав компенсації за свого футболіста.

Минулий сезон Соломон відіграв за Лідс, з яким став чемпіоном Чемпіоншипу. Проте новий тренер "шпор" Томас Франк розраховує на 25-річного вінгера.

Раніше ми повідомляли про форварда міланського Інтера Мегді Таремі. Іранський легіонер не зміг вчасно вилетіти з Тегерану в Каліфорнію на Клубний чемпіонат світу.