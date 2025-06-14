Чувствую себя в безопасности: экс-игрок "сине-желтых" сравнил оборону Украины и Израиля
- Украинский форвард Станислав Беленький выступает в Израиле и чувствует себя в безопасности несмотря на ракетные обстрелы Ирана.
- Беленький остался в Израиле с семьей, отмечая эффективность обороны страны, и считает, что украинская оборона могла бы быть такой же сильной.
- В Израиле из-за боевых действий введено военное положение, закрыты аэропорты и запрещены массовые мероприятия.
Украинский форвард Станислав Беленький уже третий год выступает в чемпионате Израиля. Несмотря на ракетные обстрелы футболист чувствует себя в безопасности.
Украинский форвард Станислав Беленький в чемпионате Израиля защищает цвета Ирони Тибериас. Сейчас футболист находится в отпуске, пишет 24 Канал со ссылкой на Тribuna.
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Как Беленький отреагировал на ракетные удары Ирана
26-летний нападающий рассказал, что вместе со своей семьей решил остаться в Израиле, поскольку уже адаптировались к стране.
Из-за боевых действий правительством введено военное положение. В Израиле закрыты аэропорты и запрещены все массовые мероприятия.
Бывший игрок молодежной сборной Украины чувствует себя в безопасности, несмотря на ракетные удары Ирана. По мнению футболиста, оборона Израиля справляется с угрозой.
"Я был бы счастлив, если бы Украина имела бы такой же военный потенциал в обороне, как и Израиль, потому что ты чувствуешь себя здесь в безопасности, даже когда происходят такие события.
Ситуация спокойная, но ты всегда что-то ждешь, поэтому есть волнение – без этого никак. Вчера были сирены с 8 вечера до 5 утра каждые 3 часа. В каждом доме есть укрытие. Единственное, что трудно с маленьким ребенком ночью ходить в укрытие, но безопасность важнее", – заметил Беленький.
Что известно о Станиславе Беленьком
- Напомним, что Станислав Беленький родился в Донецке.
- Во время футбольной карьеры выступал за донецкий Олимпик, львовский Рух, словацкий ДАК 1904, польский Заглембе, Динамо Тбилиси и Динамо Брест.
- В начале 2023 года стал игроком израильского клуба Маккаби Нетания.
- Летом 2024 года перешел в Ирони Тибериас. В прошлом сезоне отметился 7 голами и одним ассистом в 33 поединках.
- В составе молодежной сборной Украины сыграл семь матчей и забил два гола.
Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара Израиля по Ирану погибли двое спортсменов.