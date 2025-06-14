Чувствую себя в безопасности: экс-игрок "сине-желтых" сравнил оборону Украины и Израиля

Украинский форвард Станислав Беленький уже третий год выступает в чемпионате Израиля. Несмотря на ракетные обстрелы футболист чувствует себя в безопасности.

Украинский форвард Станислав Беленький в чемпионате Израиля защищает цвета Ирони Тибериас. Сейчас футболист находится в отпуске, пишет 24 Канал со ссылкой на Тribuna.

Читайте также Звездный форвард Интера рискует пропустить КЧМ-2025 из-за войны между Израилем и Ираном

Как Беленький отреагировал на ракетные удары Ирана

26-летний нападающий рассказал, что вместе со своей семьей решил остаться в Израиле, поскольку уже адаптировались к стране.

Из-за боевых действий правительством введено военное положение. В Израиле закрыты аэропорты и запрещены все массовые мероприятия.

Бывший игрок молодежной сборной Украины чувствует себя в безопасности, несмотря на ракетные удары Ирана. По мнению футболиста, оборона Израиля справляется с угрозой.

"Я был бы счастлив, если бы Украина имела бы такой же военный потенциал в обороне, как и Израиль, потому что ты чувствуешь себя здесь в безопасности, даже когда происходят такие события.

Ситуация спокойная, но ты всегда что-то ждешь, поэтому есть волнение – без этого никак. Вчера были сирены с 8 вечера до 5 утра каждые 3 часа. В каждом доме есть укрытие. Единственное, что трудно с маленьким ребенком ночью ходить в укрытие, но безопасность важнее", – заметил Беленький.

Что известно о Станиславе Беленьком

Напомним, что Станислав Беленький родился в Донецке.

Во время футбольной карьеры выступал за донецкий Олимпик, львовский Рух, словацкий ДАК 1904, польский Заглембе, Динамо Тбилиси и Динамо Брест.

В начале 2023 года стал игроком израильского клуба Маккаби Нетания.

Летом 2024 года перешел в Ирони Тибериас. В прошлом сезоне отметился 7 голами и одним ассистом в 33 поединках.

В составе молодежной сборной Украины сыграл семь матчей и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара Израиля по Ирану погибли двое спортсменов.