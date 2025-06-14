Український форвард Станіслав Біленький в чемпіонаті Ізраїлю захищає кольори Іроні Тіберіас. Наразі футболіст перебуває у відпустці, пише 24 Канал з посиланням на Тribuna.

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Як Біленький відреагував на ракетні удари Ірану

26-річний нападник розповів, що разом зі своєю сім'єю вирішив залишитися в Ізраїлі, оскільки вже адаптувалися до країни.

Через бойові дії урядом запроваджено військове положення. В Ізраїлі закриті аеропорти та заборонені усі масові заходи.

Колишній гравець молодіжної збірної України почувається в безпеці, попри ракетні удари Ірану. На думку футболіста, оборона Ізраїлю справляється із загрозою.

"Я був би щасливий, якби Україна мала б такий же військовий потенціал в обороні, як і Ізраїль, тому що ти відчуваєш себе тут у безпеці, навіть коли відбуваються такі події.

Ситуація спокійна, але ти завжди щось чекаєш, тому є хвилювання – без цього ніяк. Вчора були сирени з 8-ї вечора до 5-ї ранку кожні 3 години. У кожному будинку є укриття. Єдине, що важко з маленькою дитиною вночі ходити до укриття, але безпека важливіша", – зауважив Біленький.

Що відомо про Станіслава Біленького

Нагадаємо, що Станіслав Біленький народився у Донецьку.

Під час футбольної кар'єри виступав за донецький Олімпік, львівський Рух, словацький ДАК 1904, польський Заглємбє, Динамо Тбілісі та Динамо Брест.

На початку 2023 року став гравцем ізраїльського клубу Маккабі Нетанія.

Влітку 2024 року перейшов до Іроні Тіберіас. У минулому сезоні відзначився 7 голами та одним асистом у 33 поєдинках.

У складі молодіжної збірної України зіграв сім матчів та забив два голи.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Ірану загинули двоє спортсменів.