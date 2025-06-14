Український форвард Станіслав Біленький в чемпіонаті Ізраїлю захищає кольори Іроні Тіберіас. Наразі футболіст перебуває у відпустці, пише 24 Канал з посиланням на Тribuna.
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Як Біленький відреагував на ракетні удари Ірану
26-річний нападник розповів, що разом зі своєю сім'єю вирішив залишитися в Ізраїлі, оскільки вже адаптувалися до країни.
Через бойові дії урядом запроваджено військове положення. В Ізраїлі закриті аеропорти та заборонені усі масові заходи.
Колишній гравець молодіжної збірної України почувається в безпеці, попри ракетні удари Ірану. На думку футболіста, оборона Ізраїлю справляється із загрозою.
"Я був би щасливий, якби Україна мала б такий же військовий потенціал в обороні, як і Ізраїль, тому що ти відчуваєш себе тут у безпеці, навіть коли відбуваються такі події.
Ситуація спокійна, але ти завжди щось чекаєш, тому є хвилювання – без цього ніяк. Вчора були сирени з 8-ї вечора до 5-ї ранку кожні 3 години. У кожному будинку є укриття. Єдине, що важко з маленькою дитиною вночі ходити до укриття, але безпека важливіша", – зауважив Біленький.
Що відомо про Станіслава Біленького
- Нагадаємо, що Станіслав Біленький народився у Донецьку.
- Під час футбольної кар'єри виступав за донецький Олімпік, львівський Рух, словацький ДАК 1904, польський Заглємбє, Динамо Тбілісі та Динамо Брест.
- На початку 2023 року став гравцем ізраїльського клубу Маккабі Нетанія.
- Влітку 2024 року перейшов до Іроні Тіберіас. У минулому сезоні відзначився 7 голами та одним асистом у 33 поєдинках.
- У складі молодіжної збірної України зіграв сім матчів та забив два голи.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Ірану загинули двоє спортсменів.