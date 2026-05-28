"Это всегда был наш дом": дочь Блохина сделала эмоциональное заявление после обстрела Киева

Очередная атака российских оккупантов на Киев нанесла болезненные разрушения украинскому спорту. Известный тренер Ирина Блохина эмоционально отреагировала на повреждение легендарного здания, которое годами воспитывало мировых чемпионок.

Российский террор продолжает уничтожать гражданскую и спортивную инфраструктуру столицы Украины. Вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Блохина рассказала для "Трибуны", что во время недавней атаки пострадало место, в котором начинали свой путь тысячи спортсменок.

Что известно о поврежденном здании?

Во время обстрела столицы в ночь на 24 мая пострадал Октябрьский дворец (Международный центр культуры и искусств) – знаковое место, где с 1957 года зарождалась знаменитая "Школа Дерюгиных".

Для украинской гимнастики это здание является настоящим символом и колыбелью многих поколений олимпийских чемпионок. Повреждение исторического сооружения стало тяжелым ударом для всего спортивного сообщества страны.

Эмоциональное признание Ирины Блохиной

Дочь легендарного футболиста Олега Блохина и тренера Ирины Дерюгиной не сдержала эмоций, комментируя разрушение дворца.

Это боль. Это безграничная боль. Это всегда был наш дом, храм, я бы сказала. Это источник художественной гимнастики Украины,

– заявила Блохина.

Она напомнила, что именно здесь Альбина Дерюгина открыла душу для тысяч детей и подарила им веру в себя, которая живет там до сих пор.

Борьба за будущее во время войны

Несмотря на постоянные прилеты, уничтоженные залы и стресс, украинские тренеры и маленькие спортсменки продолжают работать. Недавно разрушениям подвергся не только Октябрьский дворец, но и другой зал известного тренера Виктории Бессоновой, который только успели восстановить после прошлогоднего обстрела.

На фоне этих испытаний Блохина призвала весь мир помочь легендарной школе наконец найти свой постоянный и безопасный дом, чтобы подарить детям войны шанс на осуществление их спортивных мечтаний.