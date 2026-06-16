"Россия должна пасть после этого": Ирина Дерюгина эмоционально обратилась к миру в связи с обстрелом Лавры

Ирина Дерюгина резко отреагировала на очередное преступление России против Украины. Легендарная тренерша вспомнила об ударе по Киево-Печерской лавре и призвала не верить словам агрессора.

Президент Украинской федерации гимнастики не сдерживала эмоций, комментируя войну России против Украины. По её мнению, после всего того, что совершил Кремль, говорить о мирных намерениях Москвы просто невозможно, сообщает "Трибуна".

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Что сказала Дерюгина?

Ирина Дерюгина подчеркнула, что мир не должен забывать о преступлениях россиян и доверять их заявлениям о стремлении к миру.

По словам легендарной тренерши, российские власти продолжают разрушать украинские города, убивать мирных жителей и уничтожать культурное наследие. Именно поэтому любые разговоры о якобы миротворческих намерениях Кремля она называет циничными.

Дерюгина отметила, что после всего пережитого украинцам очень трудно воспринимать подобные заявления всерьёз.

Особое возмущение Ирины Дерюгиной вызвала российская атака на Киево-Печерскую лавру. Она напомнила, что оккупанты нанесли удар по одной из важнейших христианских святынь Украины, после чего говорить о каких-то моральных принципах агрессора уже невозможно.

После того, как они взорвали лавру… Я считаю, что вот этот главный крест, который они взорвали, — для меня лично это… Просто Россия должна лечь после этого. Вот туда — там, где лежал крест, там место есть,

– эмоционально заявила Дерюгина.

Призыв к международному сообществу

Тренер убеждена, что международное сообщество должно давать жесткую оценку действиям России и не позволять агрессору уходить от ответственности. Она напомнила, что война длится уже много лет, а количество разрушенных объектов и человеческих трагедий постоянно растет.

Дерюгина также подчеркнула, что украинцы ежедневно живут под угрозой обстрелов, а спортсмены вынуждены тренироваться в условиях воздушных тревог и постоянного стресса. Ранее она уже говорила, что эти факторы серьезно влияют на подготовку атлетов.

Напомним, в результате российской атаки 15 июня на территории Киево-Печерской лавры были зафиксированы значительные повреждения. По данным СБУ, удар нанес российский дрон типа "Герань-2", а украинские власти уже призвали международные организации должным образом отреагировать на атаку на объект всемирного наследия.