Президентка Української федерації гімнастики не стримувала емоцій, коментуючи війну Росії проти України. На її думку, після всього скоєного Кремлем говорити про мирні наміри Москви просто неможливо, передає "Трибуна".

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Що сказала Дерюгіна?

Ірина Дерюгіна наголосила, що світ не повинен забувати про злочини росіян та довіряти їхнім заявам про бажання миру.

За словами легендарної тренерки, російська влада продовжує руйнувати українські міста, вбивати мирних жителів та знищувати культурну спадщину. Саме тому будь-які розмови про нібито миротворчі наміри Кремля вона називає цинічними.

Дерюгіна зазначила, що після всього пережитого українцями дуже важко сприймати подібні заяви серйозно.

Особливе обурення Ірини Дерюгіної викликала російська атака на Києво-Печерську лавру. Вона нагадала, що окупанти завдали удару по одній з найважливіших християнських святинь України, після чого говорити про якісь моральні принципи агресора вже неможливо.

Після того, як вони підірвали лавру… Я вважаю, що ось цей основний хрест, який вони підірвали – для мене особисто це… Просто має Росія лягти після цього. Ось туди – там, де лежав хрест, там місце є,

– емоційно заявила Дерюгіна.

Заклик до міжнародної спільноти

Тренерка переконана, що міжнародна спільнота має давати жорстку оцінку діям Росії та не дозволяти агресору уникати відповідальності. Вона нагадала, що війна триває вже багато років, а кількість зруйнованих об'єктів та людських трагедій постійно зростає.

Дерюгіна також наголосила, що українці щодня живуть під загрозою обстрілів, а спортсмени змушені тренуватися в умовах повітряних тривог та постійного стресу. Раніше вона вже говорила, що ці фактори серйозно впливають на підготовку атлетів.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 15 червня на території Києво-Печерської лаври були зафіксовані значні пошкодження. За даними СБУ, удар завдав російський дрон типу "Герань-2", а українська влада вже закликала міжнародні організації належним чином відреагувати на атаку по об'єкту світової спадщини.