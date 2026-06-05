На турнірі у Варні збірна Росії здобула дві золоті медалі: Яна Заїкіна перемогла у юніорському фіналі зі стрічкою, а Софія Ільтерякова виграла дорослий фінал з обручем. Однак золота медаль Ільтерякової спричинила жваві дискусії серед експертів через грубі помилки, які судді, за дивним збігом обставин, вирішили "не помічати", повідомляє "Трибуна".

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Що Дерюгіна сказала про рішення суддів стосовно росіян?

Відома українська тренерка Ірина Дерюгіна в інтерв'ю для "Трибуни" розкритикувала результати змагань, вказавши на очевидні порушення правил з боку переможниці.

Судді не помітили, що вона зробила два однакові ризики. Якщо ти робиш повтор акробатики, то це вже не рахується. Всі про це почали говорити відразу після виступу, але нічого не змінили, тобто перемога Ільтерякової викликала багато запитань,

– наголосила Дерюгіна.

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Як пише "Трибуна", до відсторонення від змагань представниці Росії звикли вигравати майже всі золоті нагороди, хоча об'єктивність тих перемог часто викликала сумніви. За словами тренерки, чотири роки без російських спортсменок пройшли для світової гімнастики набагато спокійніше.

Міжнародна федерація дуже багато робила для стабілізації суддівства. Там, де з'являються росіяни, там завжди пахне погано. Цьому випадку також має бути надана певна оцінка з боку технічного комітету,

– підсумувала вона.

Яка позиція у Дерюгіної стосовно росіян?