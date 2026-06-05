За словами легенди української художньої гімнастики, складається тривожна ситуація, коли росіян не просто повертають у спорт, а ще й дискримінують українців на користь представників агресора. Про це Дерюгіна розповіла в інтерв'ю "Трибуні".

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Як українців провокують та дискримінують на міжнародних змаганнях?

Дерюгіна розповіла, що у Болгарії на європейській першості росіяни навмисно роздули свою делегацію, щоб чинити тиск на українок: 12 спортсменок з країни-агресора супроводжували аж 27 людей. До того ж, з Курська, Брянська і Казані нагнали велику кількість глядачів, заради розміщення яких на трибунах навіть намагалися змусити українських вболівальників змінювати свої місця.

Знаєте, жахлива ситуація, що останнім часом чомусь багато хто почав їм раптом співчувати. Не нам, яких бомбять щодня, а їм та ще й їх шкодують. Які вони бідні та нещасні, що їх не пускали виступати, що не можна було прапор та гімн на змаганнях використовувати,

– поскаржилася Дерюгіна.

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Що сказала Дерюгіна про повернення росіян на чемпіонати?

Тренерка також наголосила, що вважає немислимою ситуацію, коли українок, які не можуть повноцінно тренуватися через постійні повітряні тривоги і переживають стрес через новини про обстріли, змушують слухати на змаганнях російських гімн і дивитися на російський прапор. Саме тому президентка федерації підтримує акцію щодо заплющених очей та закритих вух, яку розпочали наші гімнастки на п'єдесталі пошани у Варні.