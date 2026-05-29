За її словами, акція спрямована проти чиновників, які через бюрократичні компроміси повертають росіян та білорусів у світовий спорт. Вона нагадала на сторінці в інстаграм, що за цими рішеннями стоять сотні загиблих українських атлетів і тисячі зруйнованих спортивних шкіл.

Дивіться також Із заплющеними очима та навушниками: українки влаштували яскравий протест на ЧЄ з гімнастики

Які головні тези заяви Дерюгіної?

Українці свідомо відвертаються від прапорів і гімнів Росії та держав, що її підтримують, адже світ не має права забути про мільйони зруйнованих дитячих життів і спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на старт. Людські життя та гідність повинні залишатися важливішими за будь-які спортивні правила, компроміси чи формальні протоколи.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Заява Ірини Дерюгіної / Фото скриншот інстаграм-сторінки team_ukrainerg

Як долучитися до акції?

Організатори закликають усіх небайдужих підтримати Україну у соціальних мережах (Reels, TikTok, Shorts), виконавши три прості кроки:

Зробити фото або відео, де ви закриваєте очі чи вуха руками. Додати звук сирени повітряної тривоги як аудіосупровід для відео, аби світ відчув умови, у яких щодня тренуються українці. Опублікувати допис із головними хештегами кампанії: #CloseYourEyesAndEars та #RememberUkraine.

Що відбулося на ЧЄ з гімнастики?

На юніорській першості Європи з художньої гімнастики в болгарській Варні спалахнув гучний протест. Попри чинні обмеження, міжнародний та європейський профільні комітети повернули представникам Росії та Білорусі право використовувати державну символіку.

Українські гімнастки Варвара Чубарова та Софія Країнська, які завоювали "бронзу" в кулі та "срібло" у стрічці відповідно, влаштували демарш під час нагородження. Коли на честь переможниць, білоруски Кіри Бабкевич та росіянки Яни Заікіної, увімкнули гімни та підняли прапори країн-агресорів, українки одягли навушники та заплющили очі. Таким чином спортсменки відверто проігнорували офіційну церемонію, продемонструвавши категоричне неприйняття повернення атлетів із Росії та Білорусі.