По ее словам, акция направлена против чиновников, которые через бюрократические компромиссы возвращают россиян и белорусов в мировой спорт. Она напомнила на странице в инстаграм, что за этими решениями стоят сотни погибших украинских атлетов и тысячи разрушенных спортивных школ.

Какие главные тезисы заявления Дерюгиной?

Украинцы сознательно отворачиваются от флагов и гимнов России и государств, что ее поддерживают, ведь мир не имеет права забыть о миллионах разрушенных детских жизней и спортсменов, которые уже никогда не выйдут на старт. Человеческие жизни и достоинство должны оставаться важнее любых спортивных правил, компромиссы или формальные протоколы.

Заявление Ирины Дерюгиной / Фото скриншот инстаграм-страницы team_ukrainerg

Как присоединиться к акции?

Организаторы призывают всех неравнодушных поддержать Украину в социальных сетях (Reels, TikTok, Shorts), выполнив три простых шага:

Сделать фото или видео, где вы закрываете глаза или уши руками. Добавить звук сирены воздушной тревоги как аудиосопровождение для видео, чтобы мир почувствовал условия, в которых ежедневно тренируются украинцы. Опубликовать сообщение с главными хэштегами кампании: #CloseYourEyesAndEars и #RememberUkraine.

Что произошло на ЧЕ по гимнастике?

На юниорском первенстве Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне вспыхнул громкий протест. Несмотря на действующие ограничения, международный и европейский профильные комитеты вернули представителям России и Беларуси право использовать государственную символику.

Украинские гимнастки Варвара Чубарова и София Краинская, которые завоевали "бронзу" в шаре и "серебро" в ленте соответственно, устроили демарш во время награждения. Когда в честь победительниц, белоруски Киры Бабкевич и россиянки Яны Заикиной, включили гимны и подняли флаги стран-агрессоров, украинки надели наушники и закрыли глаза. Таким образом спортсменки откровенно проигнорировали официальную церемонию, продемонстрировав категорическое неприятие возвращения атлетов из России и Беларуси.