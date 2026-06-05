По словам легенды украинской художественной гимнастики, складывается тревожная ситуация, когда россиян не просто возвращают в спорт, а еще и дискриминируют украинцев в пользу представителей агрессора. Об этом Дерюгина рассказала в интервью "Трибуне".

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Как украинцев провоцируют и дискриминируют на международных соревнованиях?

Дерюгина рассказала, что в Болгарии на европейском первенстве россияне намеренно раздули свою делегацию, чтобы оказывать давление на украинок: 12 спортсменок из страны-агрессора сопровождали аж 27 человек. К тому же, из Курска, Брянска и Казани нагнали большое количество зрителей, ради размещения которых на трибунах даже пытались заставить украинских болельщиков менять свои места.

Знаете, ужасная ситуация, что в последнее время почему-то многие начали им вдруг сочувствовать. Не нам, которых бомбять каждый день, а им да еще и их жалеют. Какие они бедные и несчастные, что их не пускали выступать, что нельзя было флаг и гимн на соревнованиях использовать,

– пожаловалась Дерюгина.

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Что сказала Дерюгина о возвращении россиян на чемпионаты?

Тренер также отметила, что считает немыслимой ситуацию, когда украинок, которые не могут полноценно тренироваться из-за постоянных воздушных тревог и переживают стресс из-за новостей об обстрелах, заставляют слушать на соревнованиях российских гимн и смотреть на российский флаг. Именно поэтому президент федерации поддерживает акцию по закрытым глазам и закрытым ушам, которую начали наши гимнастки на пьедестале почета в Варне.