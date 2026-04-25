Демарш на пьедестале: украинская тяжелоатлетка довела россиян до истерики на чемпионате Европы
- Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская отказалась от совместного фото с российской спортсменкой Варварой Кузьминой на чемпионате Европы, чем вызвала возмущение в России.
- Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани раскритиковал поступок Домбровской, заявив, что "спорт вне политики".
Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская устроила принципиальную акцию на чемпионате Европы. Ее поступок на награждении вызвал бурную реакцию в России.
На континентальном первенстве по тяжелой атлетике в Батуми украинка не только завоевала медали, но и продемонстрировала четкую позицию. Жест спортсменки на пьедестале превратился в громкий информационный взрыв, пишет "Obozrevatel".
Что произошло на чемпионате Европы?
Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская стала одной из героинь чемпионата Европы-2026 в Грузии, где завоевала сразу три бронзовые награды. Она финишировала третьей в рывке, толчка и по сумме упражнений.
Однако главное внимание было приковано не только к результату. Во время церемонии награждения 22-летняя украинка демонстративно отказалась от совместного фото с представительницей России Варварой Кузьминой, которая стояла рядом на пьедестале.
Как отреагировали россияне на поступок Домбровской?
Такой шаг стал очередным проявлением позиции украинских спортсменов относительно участия россиян в международных турнирах. В то же время в России этот поступок вызвал волну возмущения и эмоциональных реакций в медиа и соцсетях.
Пропагандисты все как один написали об этом, выразив недовольство действиями тяжелоатлетки из Украины.
В то же время, как пишет "Трибуна", президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани раскритиковал поведение Ирины Домбровской, добавив, что "спорт вне политики".