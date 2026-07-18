Украинскую прыгунью в высоту исключили из числа участников Бриллиантовой лиги – будет ли выступать Магучих

На этапе престижной Диамантовой лиги в Лондоне в секторе для прыжков в высоту среди женщин Украину должны были представлять две спортсменки. Но одна из них исчезла из стартового протокола буквально за день до соревнований.

Ирина Геращенко в этом году уже завоевала серебро на этапе в китайском Сянмене, который стал для нее первым летним стартом сезона. Однако после Рабата ей придется пропустить и Лондон, пишет 24 Канал.

Почему Геращенко не поехала на соревнования в Великобританию

В списке участников этапа в Лондоне Ирину Геращенко заменила представительница Черногории Мария Вукович. Официально о причине таких перестановок не сообщалось, но "Суспильне Спорт" утверждает, что причина не касается непосредственно спорта.

Вероятно, у Геращенко возникли проблемы с получением британской визы. На чемпионате Украины во Львове она говорила журналистам, что поездка в Лондон может оказаться под вопросом, и если так и не удастся принять участие в этапе "Бриллиантовой лиги", то Ирина планирует сразу же начать подготовку к чемпионату Европы.

Кто будет представлять Украину в Бриллиантовой лиге

Единственной украинкой в протоколе этапа в Лондоне осталась Ярослава Магучих. Для лидера сборной это будет первый старт в летней части сезона, на котором она напрямую противостоит своей главной сопернице на мировом уровне – австралийке Николе Олислагерс.

Ранее Ярослава впервые за пять лет приняла участие в чемпионате Украины, а главным турниром года для нее должен стать дебютный Абсолютный чемпионат мира, который состоится в сентябре.