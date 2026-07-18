Ірина Геращенко цьогоріч вже здобула срібло на етапі у китайському Сянмені, який був для неї першим літнім стартом сезону. Проте після Рабату їй доведеться пропустити і Лондон, пише 24 Канал.

Чому Геращенко не поїхала на змагання у Британію

У списку учасників етапу в Лондоні Ірину Геращенко замінила представниця Чорногорії Марія Вукович. Офіційно про причину таких перестановок не повідомляли, але "Суспільне Спорт" стверджує, що причина не стосується безпосередньо спорту.

Ймовірно, у Геращенко виникли проблеми з отриманням британської візи. На чемпіонаті України у Львові вона говорила журналістам, що поїздка до Лондона може бути під питанням, і якщо так і не вдасться взяти участь в етапі Діамантової ліги, то Ірина планує одразу готуватися до чемпіонату Європи.

Хто представлятиме Україну у Діамантовій лізі

Єдиною українкою у протоколі етапу в Лондоні залишилась Ярослава Магучіх. Для лідерки збірної це буде перший старт у літній частині сезону, на якому вона безпосередньо протистоятиме своїй головній суперниці на світовому рівні – австралійці Ніколі Оліслагерс.

Ярослава раніше вперше за п'ять років взяла участь у чемпіонаті України, а головним турніром року для неї має стати дебютний Абсолютний чемпіонат світу, який відбудеться у вересні.