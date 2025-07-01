Бронзовый призер Олимпиады-2024 провела первую тренировку после рождения дочери

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко 11 июня 2025 года стала мамой. Декретный отпуск звездной спортсменки длился совсем не долго.

После выступления на Олимпийских играх в Париже Ирина Геращенко сделала паузу в карьере. Известная прыгунья недавно родила дочь, пишет 24 Канал.

Читайте также Сборная Украины покидает первый дивизион командного чемпионата Европы

Какую высоту покорила Геращенко на первой тренировке

Впрочем, молодая мама не собирается оставлять спорт. Уже 1 июля Ирина провела первую тренировку.

Спортсменка сделала публикацию в инстаграме и поделилась своими впечатлениями от занятия. Геращенко совершила пробежку на 600 метров и первый прыжок на высоту 1,1 метра.

Во время тренировки Ирину поддерживал ее муж и тренер Сергей Спильняк.

"Я снова на тренировке. Доцюля с бабушкой. Бабушка нам еще параллельно готовит обед, за что я ей очень благодарна. Спасибо тебе, Елена Геращенко.

А мы пришли – сейчас буду бегать. Это будет кайф", – рассказала Геращенко.

Видео тренировки Ирины Геращенко

Напомним, что Ирина Геращенко на Олимпийских играх в Париже завоевала "бронзу" с результатом 1,95 метра. Личный рекорд прыгуньи составляет 2 метра на стадионе (2022 год) и 1,98 метра в помещении.

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих второй раз подряд выиграла "золото" на командном чемпионате Европы. Однако это не помогло сборной Украины удержаться в первом дивизионе.