В Мадриде продолжается командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Особые надежды Украины, которая соревнуется в первом дивизионе, возлагались на женские прыжки в высоту, сообщает 24 Канал.

По теме Магучих поделилась серией роскошных фото с прогулки по волшебному Парижу

Долгожданный успех Магучих

Участие в соревнованиях приняла мировая рекордсменка Ярослава Магучих. В прошлом году спортсменка уже выигрывала на командном Евро, когда Украина представляла второй дивизион.

На этот раз Ярослава пропустила все планки до 1,91 метра, после чего взяла два уровня с первой попытки. Наибольшие проблемы Магучих имела на высоте 1,97 метра. Ее она преодолела только с третьей попытки.

Впрочем, для победы нужно было повышать планку, ведь Мария Жодзик взяла 1,97 метра с меньшего количества попыток. В конце концов польская спортсменка не смогла усилить высоту 2 метра.

Читайте также Неинтересно прыгать в Чебоксарах: главная соперница Магучих отказалась выступать в России

А вот Ярославе этот барьер покорился с первой попытки. Таким образом, украинка второй раз подряд триумфовала на командном чемпионате Европы. Этим самым Магучих прервала серию без побед на международных стартах.

Ранее украинка выигрывала серебряные награды на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже. Последняя победа Магучих была в середине мая, когда она выиграла этап "золотой" серии Континентального тура World Athletics в Токио.