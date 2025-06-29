У Мадриді продовжується командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Особливі надії України, яка змагається у першому дивізіоні, покладались на жіночі стрибки у висоту, повідомляє 24 Канал.

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Довгоочікуваний успіх Магучіх

Участь у змаганнях взяла світова рекордсменка Ярослава Магучіх. Минулого року спортсменка вже вигравала на командному Євро, коли Україна представляла другий дивізіон.

Цього разу Ярослава пропустила всі планки до 1,91 метра, після чого взяла два рівні з першої спроби. Найбільші проблеми Магучіх мала на висоті 1,97 метра. Її вона подолала лише з третьої спроби.

Втім для перемоги потрібно було підвищувати планку, адже Марія Жодзік взяла 1,97 метра з меншої кількості спроб. Зрештою польська спортсменка не змогла посилити висоту 2 метри.

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А ось Ярославі цей бар'єр підкорився з першої спроби. Таким чином, українка вдруге поспіль тріумфувала на командному чемпіонаті Європи. Цим самим Магучіх перервала серію без перемог на міжнародних стартах.

Раніше українка вигравала срібні нагороди на етапах Діамантової ліги в Стокгольмі та Парижі. Остання перемога Магучіх була в середині травня, коли вона виграла етап "золотої" серії Континентального туру World Athletics у Токіо.