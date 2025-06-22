Ярослава Магучіх не витрачала час даремно, прогулявшись чарівними вулицями Парижа. Олімпійська чемпіонка поділилась в інстаграмі фото зі столиці Франції, повідомляє 24 канал.

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Магучіх у Парижі

Українська спортсменка опублікувала серію фото з Парижа. На світлинах Ярослава Магучіх, демонструючи позитив та зарядженість, попозувала у стильному образі на фоні вулиць розкішного "міста кохання".

Ярослава Магучіх залишила під публікацією мотиваційний підпис. Як зізнається сама легкоатлетка у середині неї вирує бури, попри те, що ззовні вона виглядає доволі спокійно.

Спокій зовні приховує внутрішню бурю, та кожен крок на моєму шляху – це рух вперед, незважаючи ні на що,

– написала Магучіх.

Ярослава Магучіх у Парижі / Фото з інстаграму спортсменки

Ярослава Магучіх прогулялась Парижем / Фото з інстаграму спортсменки

Раніше Ярослава Магучіх підкорила соціальні мережі запальним танцем на арені перед змаганнями у Парижі. Українська легкоатлетка взяла участь у популярному тренді.