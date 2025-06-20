Олімпійська чемпіонка опублікувала відео у соціальній мережі ТікТок із запальними танцями. Українська легкоатлетка вразила публіку своїми навичками, повідомляє 24 канал.

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Драйвова Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх станцювала на арені у Парижі, де проходитиме черговий етап Діамантової ліги. Видно, що світова рекордсменка зберігає позитив та не показує нерви перед змаганнями.

Українська легкоатлетка виконала трендовий "танець тигра", розірвавши соціальні мережі. Ярослава поділилась частинкою своєї енергії із шанувальниками, які засипали її приємними коментарями з підтримкою.

Магучіх виконала "танець тигра": дивіться відео

Раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх взяла участь в іншому не менш популярному тренді перед змаганнями у Стокгольмі. Спортсменка виконала драйвовий танець під хіт "Old Town Road".