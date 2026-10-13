Олимпийская чемпионка Ирина Роднина признала, что Донецк переживает сложные времена, но обвинила в этом Украину. До российской оккупации в городе проводились матчи Лиги чемпионов и Евро-2012.

Бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы, вспомнила, каким зажиточным и перспективным был город до войны. В то же время Роднина проигнорировала роль России в разрушении Донбасса и превращении знаковых спортивных арен в заброшенные объекты, передает 24 Канал.

Роднина пожаловалась на "диверсии Украины"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью пропагандистскому Sport24 заявила, что раньше Донецк был богатым городом, который стремительно развивался. Теперь же, по ее словам, местным жителям приходится проявлять стойкость и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

При этом представительница российских властей обвинила Украину в атаках, которые назвала "диверсиями". Роднина отметила, что бывала в Донецке в разные периоды, однако сама приезжает ненадолго, поэтому о реальной жизни города предложила расспрашивать местных жителей.

Такие заявления обходят ключевой факт: именно Россия в 2014 году начала вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть Донбасса, в частности Донецк. До этого город был одним из самых заметных промышленных и спортивных центров страны.

От Лиги чемпионов и Рианны до стадионов-призраков

До оккупации Донецк был известен далеко за пределами Украины благодаря футбольному клубу "Шахтер", современной инфраструктуре и масштабным событиям. На "Донбасс-Арене" проводились матчи Лиги чемпионов, а летом 2012 года город принимал матчи чемпионата Европы по футболу. Арена стала символом амбиций Донецка и его стремления быть частью европейской спортивной жизни.

В 2011 году на "Донбасс-Арене" состоялся концерт американской певицы Рианны. Город принимал международные спортивные соревнования и выступления больших артистов.

После оккупации ситуация кардинально изменилась. Шахтер был вынужден покинуть родной город, а "Донбасс-Арена" утратила статус домашнего стадиона клуба и превратилась в символ утраченной спортивной жизни. Стадион Шахтер, который также был важной частью футбольной истории Донецка, превратился в свалку.