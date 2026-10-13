Колишня фігуристка, а нині депутатка Держдуми, згадала, яким заможним і перспективним було місто до війни. Водночас Родніна проігнорувала роль Росії в руйнуванні Донбасу та перетворенні знакових спортивних арен на занедбані об'єкти, передає 24 Канал.

Родніна поскаржилася на "диверсії України"

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна в інтерв'ю пропагандистському Sport24 заявила, що раніше Донецьк був багатим містом, яке стрімко розвивалося. Тепер же, за її словами, місцевим жителям доводиться демонструвати стійкість і відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

При цьому представниця російської влади звинуватила Україну в атаках, які назвала "диверсіями". Родніна зазначила, що бувала в Донецьку в різні періоди, однак сама приїжджає ненадовго, тому про реальне життя міста запропонувала розпитувати місцевих мешканців.

Такі заяви оминають ключовий факт: саме Росія у 2014 році розпочала збройну агресію проти України та окупувала частину Донбасу, зокрема Донецьк. До цього місто було одним із найпомітніших промислових і спортивних центрів країни.

Від Ліги чемпіонів і Ріанни до стадіонів-привидів

До окупації Донецьк був відомий далеко за межами України завдяки футбольному клубу Шахтар, сучасній інфраструктурі та масштабним подіям. На Донбас-Арені проводили матчі Ліги чемпіонів, а влітку 2012 року місто приймало поєдинки чемпіонату Європи з футболу. Арена стала символом амбіцій Донецька та його прагнення бути частиною європейського спортивного життя.

У 2011 році на Донбас-Арені відбувся концерт американської співачки Ріанни. Місто приймало міжнародні спортивні змагання та великих артистів.

Після окупації ситуація кардинально змінилася. Шахтар був змушений залишити рідне місто, а Донбас-Арена втратила статус домашнього стадіону клубу та перетворилася на символ втраченого спортивного життя. Стадіон Шахтар, який також був важливою частиною футбольної історії Донецька, перетворився на звалище.